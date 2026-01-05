Tammy Abraham'dan istikrarsız sonuçlar için açıklama: 'Arka planda olan bazı başka şeyler de vardı'

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Beşiktaş'ta, İngiliz santrafor Tammy Abraham açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Abraham, ligin ilk yarısındaki performanslarını ve ikinci yarıya dair beklentilerinden bahsetti.

Golcü oyuncunun açıklamaları şöyle:

"Bence atmosferimiz iyi. Takım şu anda mutlu. İyi gidiyor işler Bu lig arası bizim için çok önemli. Derbi galibiyetiyle seneyi tamamladık. Modumuz iyi. Bu ivmelenmeyi yeni yıla da taşımak istiyoruz."

"ARKA PLANDA OLAN BAZI BA ŞKA ŞEYLER DE VARDI"

"Yeni bir takımdık. Hoca değişikliği de yaşadık. Arka planda olan bazı başka şeyler de vardı. Futbol böyledir, inişler ve çıkışlar olur. Bizim durumda iniş biraz daha fazla oldu. Kalitemizi göstereceğiz, iyi bir takımız. Bu heyecanı taşımamız lazım."

"DAHA FAZLA KATKI VEREBİLECEĞİMİ BİLİYORUM"

"Ben her zaman daha iyisini yapabileceğine inanan bir insan oldum. Daha fazla gol atabileceğimi ve katkı verebileceğimi biliyorum. Yaşadığım bazı sakatlıklar da oldu. Bu sene kendi vücuduma daha fazla odaklanacağım ve en iyi halimle kalitemi göstereceğim."

"HOCAMIZLA BİRE BİR G ÖRÜ ŞMELERİM OLDU"

"Hem benim için hem de takım için Sergen Yalçın’ın gelişi çok iyi oldu. Hocamızla benim bire bir görüşmelerim oldu. Birbirimizi karakter olarak anladık. Hocamızı saha içinde değil, saha dışında da anlamamız gerekir. O bizden, biz de hocamızdan, hep beraber elimizden gelenin en iyisini istiyoruz."

"HOCAMIZIN BİZDEN İSTEDİKLERİNE ADAPTE OLDUĞUMUZU D Ü Ş ÜNÜYORUM"

"Değişiklikler zordur, biz bu değişikliğe hızlıca adapte olmaya çalıştık. Hocamızın bizden istediklerine adapte olmaya çalıştık ve ben adapte olduğumuzu da düşünüyorum. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bütünleşiyoruz. Biz işimizi iyi yaparsak maçları kazanırız. Fenerbahçe maçında da bunu gösterdik."

"BEN DE BE ŞİKTAŞ TARAFTARIYIM"

"Maç kaybedince geceleri uyuyamıyorum, çok üzgün ve öfkeli oluyorum. Ailem de 'takılma' diyor ama yapamıyorum. Beşiktaş için mücadele eden biriyim. En iyi performansımı göstermek istiyorum. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım, sadece oyuncusu değilim."

"DERBİLERDE KAYBETMEK İSTEMEM"

"Her maçı derbi gibi ele almam lazım. 'Bu maçı kaybedemeyiz' duygusuyla maça çıkıyorum. Bu maçları kaybetmek beni çok yaralar. Her maçı kazanmayı isterim ama özellikle derbilerde kaybetmek istemem."

"SÜPER L İG'İN SEVİYESİ BEKLENTİMİN ÜZER İNDE"

"Eskiden de Türkiye'den Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın maçlarını. Tutkuyu, taraftarları biliyordum ama futbol kalitesinin dışarıdan göründüğünden daha iyi olduğunu gördüm. Gelişen ve büyüyen bir lig. Gelişmeye devam eden, kolay maçın olmadığı bir lig. Seviye beklentimin üzerinde."

"BE ŞİKTAŞ'TA LES FERDINAND GİBİ EFSANE OLMAK İSTERİM"

"Les Ferdinand ile tanışma şansına sahip oldum, beni çok destekledi. Ferdinand gibi Beşiktaş'ın efsanelerinden birisi olmayı çok isterim tabii ki... Ama ben hala tam kapasitemi gösterebilmiş değilim. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle oynuyorum. Eğer bir gün Ferdinand'ın ayak izlerini takip edebilirsem ne mutlu bana."