Tammy Abraham'dan Süper Lig itirafı: 'Daha çocukken...'

8.08.2025 00:30:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı St. Patrick's'i 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham, müsabakanın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham, hat-trick yaptığı St. Patrick's maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zaman içinde daha iyiye gideceklerini belirten Abraham, "Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz" dedi.

"ÇOCUKKEN İZLİYORDUM"

Türkiye ligini çocukken izlediğini aktaran İngiliz golcü, "Daha çocukken televizyondan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını izledim. Taraftarın tutkusunu o dönemden biliyorum. Bu harika kulüpte olmak harika hissettiriyor. Bu harika kulüp ve taraftarlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Eleştiriler ve şampiyonluk yarışı için gelen sorunun ardından yıldız golcü, "Futbol böyledir, her zaman böyle olmuştur. Takımlar inişler ve çıkışlar yaşar. Takımın en iyisi olmasını isteriz. İyi ve kötü günler olacaktır. En iyi takımlar, bu kötü günlerden çıkış yapan takımlardır. Henüz daha erken, savaşacağız. Lig başlayacak, ben heyecanlıyım" sözlerini sarf etti.

