Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı! Kulüp rekoru kırılacak...

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlıların, Roma ile yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki İngiliz forvetin transferini bitirdiği kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Abraham, salı günü İstanbul'a inecek ve Beşiktaş ile 2029'a kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.





Haberde, taraflar arasında tüm evrak işlemlerinin tamamlandığı, Roma ile resmi belgelerin imzalandığı belirtildi.

MALİYET VE SÖZLEŞME AYRINTILARI

Abraham'ın Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı ve Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon Euro olacağı belirtildi. Bu ücret, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.



