Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı! Kulüp rekoru kırılacak...

Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı! Kulüp rekoru kırılacak...

30.06.2025 20:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı! Kulüp rekoru kırılacak...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın bonservisi Roma'da olan 27 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ı renklerine bağladığı iddia edildi.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlıların, Roma ile yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki İngiliz forvetin transferini bitirdiği kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Abraham, salı günü İstanbul'a inecek ve Beşiktaş ile 2029'a kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.


Haberde, taraflar arasında tüm evrak işlemlerinin tamamlandığı, Roma ile resmi belgelerin imzalandığı belirtildi.

MALİYET VE SÖZLEŞME AYRINTILARI

Abraham'ın Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı ve Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon Euro olacağı belirtildi. Bu ücret, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.  


İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #tammy abraham

İlgili Haberler

David Jurasek'ten Beşiktaş itirafı: 'Teklif geldiği anda...'
David Jurasek'ten Beşiktaş itirafı: 'Teklif geldiği anda...' Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni transferi 24 yaşındaki Çek futbolcu David Jurasek, siyah-beyazlı kulübün resmi YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Fibabanka'da ayrılık resmen açıklandı!
Beşiktaş Fibabanka'da ayrılık resmen açıklandı! basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Fibabanka, ABD asıllı Karadağlı oyuncu Derek Needham ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.