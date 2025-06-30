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Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı

30.06.2025 16:01:00
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AA
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Beşiktaş'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam ederken takımın yeni transferi David Jurasek de siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer David Jurasek, idmandan önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla ile bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncular Jurasek'e 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi. Çek futbolcu daha sonra takımla ilk antrenmanına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Norveçli teknik adam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, kondisyon koşularının ardından dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #antrenman

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