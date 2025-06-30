David Jurasek'ten Beşiktaş itirafı: 'Teklif geldiği anda...'

Beşiktaş’ın Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

İlk izlenimlerini paylaşan Jurasek, Beşiktaş’ı neden tercih ettiğini, İstanbul’daki arkadaşlarını ve taraftardan beklentilerini samimi bir dille anlattı.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"

Siyah-beyazlıların yeni transferi David Jurasek, Beşiktaş’a geliş sürecinde kararını zorlanmadan verdiğini dile getirdi. Jurasek, “Beşiktaş büyük bir kulüp ve büyük bir tarihe sahip. Beşiktaş’tan teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim” ifadelerini kullandı.

Jurasek, Benfica’da birlikte forma giydiği Joao Mario ve Rafa Silva ile yeniden aynı takımda olacak. İstanbul’a gelir gelmez Joao Mario ile görüştüğünü belirten oyuncu, “Evet, birlikte yarım sezon oynamıştık. Hatta bugün Joao ile buluştuk. Biraz konuştuk. Alışma sürecimde bana destek olacaklarını umuyorum. Ayrıca birlikte konuşacak şeylerimiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

"SIVOK'UN ÖNEMLİ İŞLER YAPTIĞINI BİLİYORUM"

Beşiktaş tarihinde iz bırakmış Çek futbolcular hakkında da konuşan Jurasek, Tomas Sivok ismine ayrı bir parantez açtı:

“Onları haberlerden ve kulüp geçmişinden biliyorum. Ama hiçbiriyle birebir tanışma fırsatım olmadı. Ama Sivok’un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Yani evet, onu ve burada geçirdiği zamanı biliyorum.”

Kendini sahada nasıl tanımladığı sorulduğunda ise Jurasek, mücadeleci kimliğine vurgu yaptı:

“Ben, yorulmak bilmem; hiç yorulmam. Maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisi için uğraşırım.”

"KOLAY OLMAYACAK AMA HAZIRIM"

Türkiye Ligi hakkında fikirleri sorulan genç oyuncu, ligle ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Geçen sezondan burada birkaç arkadaşım var. Bazen onlarla konuşuyorum ve kolay olmayacağını tahmin ediyorum. Ama burası için hazırım.”

Benfica ve Beşiktaş’ın sembolü olan kartal figürü hakkındaki düşüncesi sorulan Jurasek, “Kartal’ın bir avcı sembolü olduğunu söyleyebilirim. Yani, sen de bir avcısın. Gidip onu almak zorundasın” yanıtını verdi.

MERT GÜNOK SÖZLERİ

Henüz Türkçeye çok hâkim olmayan Jurasek, öğrendiği ilk kelimeyi de paylaştı:

“Şimdilik sadece ‘abi’ diyebilirim. Bugünlük bu kadarı yeterli.”

Beşiktaş’ta yeniden takım arkadaşı olacağı Mert Günok ile ilgili de konuşan Jurasek, karşı karşıya geldikleri anı hatırlatarak, “Öncelikle ona ‘Merhaba’ diyeceğim. Ve antrenmanlarda, bir dahaki sefere onu nasıl geçebileceğim hakkında çalışacağım” dedi.

"BU ATMOSFER İÇİN SABIRSIZIM"

Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için heyecan duyduğunu söyleyen Çek futbolcu, “Taraftarlar hakkında bazı videolar gördüm ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.