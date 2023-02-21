Taner Savut’un cenazesi, yarın memleketi İzmir'de toprağa verilecek

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans’ın enkazından çıkarılan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un cenazesinin, yapılan DNA testinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu öğrenildi. Savut'un cenazesi memleketi İzmir'de toprağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 16:46
Taner Savut’un cenazesi, yarın memleketi İzmir'de toprağa verilecek
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yaşanan depremin ardından yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise haber alınamadı. Dün Adana'da bir hastanede Taner Savut'a benzeyen kişinin olduğunun belirtilmesinin ardından Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Yapılan DNA testinin ardından da Taner Savut'un cenazesinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu öğrenildi.

Kente gelen Savut’un ağabeyi Ali Savut, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile yakınları, Taner Savut’un cenazesini teslim aldı. Savut’un cenazesi, defnedilmek üzere Adana'dan memleketi İzmir'e götürüldü.

Taner Savut, yarın Hacı Fatma Tatari Cami'ndeki ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


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