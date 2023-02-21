Volkan Demirel'den Taner Savut paylaşımı: Tarif edilmez bir acı içindeyim
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, enkaz altında kalarak yaşamını yitiren takımın sportif direktörü Taner Savut için bir mesaj yayımladı. Demirel paylaşımında, "Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın" ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da enkaz kaltında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.
Takımın teknik direktörü Volkan Demirel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımladı.
Demirel açıklamasında, "Hatay Spor Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Hatay Spor Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim.— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) February 21, 2023
Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın.
Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/HoFusfOmYt
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