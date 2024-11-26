Taraftar ıslıklamıştı: Beşiktaş'ta fesih iddiası!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın performansı tartışma konusu olan Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku ile yolları ayıracağı ileri sürüldü.
Trendyol Süper Lig'de tam 1 aydır kazanamayan Beşiktaş, 13. haftada 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 yenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; son 4 Süper Lig maçında sadece 1 puan toplayan siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atarken, devre arasında yolların ayrılacağı ilk futbolcu belli oldu.
FOFANA'YI DURDURAMADI, ISLIKLANDI
Arthur Masuaku, Göztepe maçındaki olumsuz performansıyla yine sınıfta kaldı. Giovanni van Bronckhorst'un sürpriz biçimde sol kanatta şans tanıdığı Demokratik Kongolu futbolcu, 59. dakikada Ciro Immobile'nin oyuna dahil olması üzerine sol beke dönerken, yenilen üçüncü goldeki hatasıyla büyük tepki topladı.
Datro Fofana ile bire bir kaldığı pozisyonda rakibini durdurmayı başaramayan Masuaku, siyah-beyazlı taraftarların sabrını taşırdı ve ıslıklandı.
GİTMEYE SICAK BAKMAZSA...
Haberde, önceki haftalarda birçok kez kademe hatası veya bireysel yanlışlar yaparak yenilen gollerde öne çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla iplerin büyük ölçüde koptuğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi.
Sözleşmesinin son yılındaki futbolcunun ayrılığa yanaşmaması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi.
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