Taraftarlar kulübü satın almak için teklif yaptı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:09

Güncelleme: 30.03.2024 - 14:09

İngiltere Bölgesel Lig'de güney grubunda yer alan Torquay United, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle puan silme cezası aldı.

Takımın sahibi Clarke Osbourne'ün maddi destek sağlamayacağını açıklamasının ardından 10 puanı silinen Torquay United için kulübün taraftar grubu bir teklif yaptı.

Torquay United Supporters Trust yaptığı açıklamada daha başarılı ve taraftarlar tarafından yönetilen bir kulüp yaratmak istediklerini belirtti.

Açıklamada, "İlk olarak kulübün belirli bir kısmı taraftarların yönetiminde olacaktı. Kalan bölüm ise profesyoneller tarafından yönetilecekti. Umudumuz, gelecek sezonun başından itibaren taraftarın kulübün yarısının sahibi olması. Yatırımcıların va taraftarların uzun vadeli vizyonu, kulübün yönetiminin eninde sonunda tamamının taraftarlara geçeceği yönünde" ifadeleri kullanıldı.

Taraftar grubundan yapılan açıklamada kulübün ekonomik olarak sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için ilk etapta 150 bin sterlin toplanması gerektiği kaydedildi.