Taraftarlara saldırmıştı: Razvan Lucescu'nun cezasında indirim!
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinde PAOK'un Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırması nedeniyle aldığı men cezasında indirim yapıld.
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun cezasında indirim yapıldı.
Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK maçı sonrası otopark alanında taraftarlara saldırdığı için 4 ay men cezası almıştı.
Yunanistan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Rumen teknik adamın cezasını 1 ay 15 güne indirildiğini açıkladı.
Razvan Lucescu, 16 Şubat'ta oynanacak PAOK-Lamia maçında kulübedeki yerini alacak.
NE OLMUŞTU?
AEK'nin PAOK'u 1-0 yendiği maçta sırasında olaylar yaşandı. İki ezeli rakip arasındaki olay maç sonrasında da devam etti. Soyunma odası koridorlarındaki atışmalar, otopark alanına taşındı. Takım otobüsüne gidiş sırasında Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK takımı taraftarlarıyla kavga etti.
Uzun süren incelemeler ve polis ile güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Razvan Lucescu ve yardımcıları Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Georgios Theodoridis ve Athanasios Kapoulas'a 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası verildi. Ayrıca, 5 isme 15 biner euro para cezası verildi.
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