Taraftarlara saldırmıştı: Razvan Lucescu'nun cezasında indirim!

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinde PAOK'un Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırması nedeniyle aldığı men cezasında indirim yapıld.

Taraftarlara saldırmıştı: Razvan Lucescu'nun cezasında indirim!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:53

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun cezasında indirim yapıldı.

Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK maçı sonrası otopark alanında taraftarlara saldırdığı için 4 ay men cezası almıştı.

Yunanistan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Rumen teknik adamın cezasını 1 ay 15 güne indirildiğini açıkladı.

Razvan Lucescu, 16 Şubat'ta oynanacak PAOK-Lamia maçında kulübedeki yerini alacak.

NE OLMUŞTU?

AEK'nin PAOK'u 1-0 yendiği maçta sırasında olaylar yaşandı. İki ezeli rakip arasındaki olay maç sonrasında da devam etti. Soyunma odası koridorlarındaki atışmalar, otopark alanına taşındı. Takım otobüsüne gidiş sırasında Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK takımı taraftarlarıyla kavga etti.

Uzun süren incelemeler ve polis ile güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Razvan Lucescu ve yardımcıları Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Georgios Theodoridis ve Athanasios Kapoulas'a 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası verildi. Ayrıca, 5 isme 15 biner euro para cezası verildi. 


Etiketler: #Razvan Lucescu #PAOK #ceza

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