Taraftarlardan yönetime tepki: Kadıköy'de istifa sesleri!

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 20:44
Taraftarlardan yönetime tepki: Kadıköy'de istifa sesleri!
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Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkiyi ıslıkladı.


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