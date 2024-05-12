Taraftarlardan yönetime tepki: Kadıköy'de istifa sesleri!
Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkiyi ıslıkladı.
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