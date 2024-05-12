Taraftarlardan yönetime tepki: Kadıköy'de istifa sesleri!

Yayınlanma: 12.05.2024 - 20:44

Güncelleme: 12.05.2024 - 21:52

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkiyi ıslıkladı.