Tarih belli oldu: Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın geri sayıma geçtiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın olduğu iddia edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'da Osimhen transferinde imza ve açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı bir programda şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Osimhen'i burada tutan Galatasaray taraftarıdır. Onun bize 'evet' demesi çok önemliydi. Burada tabii ki her şeyin lokomotifi başkanımız oldu. En önemlisi Galatasaray taraftarının ona yaşattıkları önemliydi. Mauro Icardi'de de aynısını görmüştük. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidip 2-3 kat daha kazanabilirdi. Bizi tercih etmesi çok güzel. Kağıt üstünde anlaşmalar devam ediyor. Osimhen transferinin kısa sürede bitmesini umuyoruz. Ben onun kalacağına çok inandım."

"Osimhen'i alırsanız farklı bütçe oluyor, Osimhen'in olmadığı, kim olacaktı bilmiyorum. Belki yine yüksek bir bedelle birini alacaktınız veya farklı bir yere harcayacaktınız. Bunlar senaryolar. Mevcut durumda Sane'yi kadromuz kattık, serbest statüdeydi. Kaleci transferimiz var. O da önemli. Ondan sonraki bütçemiz, diğer yere karar vermemiz gerekiyor. Osimhen'in kalacağına çok inandım. Burada hiç görmediği kadar bir sevgi görmedi. Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı. Transfer süreci devam ediyor. En kısa sürede biteceğini düşünüyoruz."