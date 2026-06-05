Tarih vererek açıkladı: Bernardo Silva'dan transfer kararı

2026 Dünya Kupası'nda yer alacak Portekiz hazırlıklarına devam ediyor. Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda yer alan Bernardo Silva, Manchester City ile kontratı sona erdikten sonra İngiliz ekibine veda etmişti. Yıldız futbolcu, milli takımda kampında geleceği hakkında konuştu.

BERNARDO SILVA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bernardo Silva, Portekiz basınından Expresso'ya verdiği röportajda yeni takımı için acele etmeyeceğini ve önceliğinin Dünya Kupası olduğunu belirtti. Silva açıklamasında, "Manchester City'den ayrıldığım günle Dünya Kupası'nın başlangıcı arasındaki bu dönemde geleceğimle ilgili karar vermek istediğim zamanlar oldu ama biraz kafa karıştırıcıydı. Bunu unutmak ve Portekiz'e odaklanmak istiyorum. Tüm bunlar bittiğinde kararımı vereceğim. Zamanım var, acelem yok" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Manchester City'den ayrılacağının açıklanmasının ardından Silva, Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine girmişti. Deneyimli futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği ve 3 yıllık sözleşme önerdiği öne sürülmüştü. Serbest oyuncu statüsünde olan Bernardo Silva'nın durumunu Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus da takip ediyor.

BERNARDO SILVA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Portekiz'de Benfica'nın altyapısında başlayan Bernardo Silva, 2014'te A takıma yükseldi. Ertesi sezon Monaco'ya kiralanan ve sonrasında bonservisiyle Fransız ekibine transfer olan Silva, 2017'de Manchester City ile anlaştı. Kariyeri boyunca 648 maçta süre alan 31 yaşındaki futbolcu, 111 gol ve 103 asist kaydetti.