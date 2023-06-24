Tarihi başarıya imza atan Tahsin Tam'ın sözleşmesi uzatıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam ile yeniden anlaşma sağlandı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 14:43
Tarihi başarıya imza atan Tahsin Tam'ın sözleşmesi uzatıldı
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Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda Tahsin Tam ile yola devam edileceği belirtilerek, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Tahsin Tam'la yapmış olduğu görüşmeler sonucu 2023-2024 futbol sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

79 PUAN TOPLADI

Teknik direktör Mert Nobre'nin ardından 2022 Kasım ayında göreve getirilen Tam, Çorum FK ile çıktığı 25 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Maç başına 2,48 puan ortalaması ile sezonu 79 puanla şampiyon tamamlayan Çorum FK, Tam yönetiminde oynadığı 25 maçta attığı 50 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

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