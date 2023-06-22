TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar belirlendi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:26

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:26

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleşen TFF Genel Kurulu Toplantısı'nın ardından kura çekimi yapıldı.

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar, çekilen kurayla belirlendi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

TFF. 2. Lig'de sezon 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de ise 9-10 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak normal sezon, 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Kura çekimlerinin ardından takımların yer aldığı gruplar şu şekilde:

TFF 2. Lig Beyaz Grup:

1461 Trabzon FK

Adıyaman FK

Afjet Afyonspor

Altınordu

Ankara Demirspor

Ankaraspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler

Bitexen Vanspor

Bucaspor 1928

Bursaspor

Diyarbekirspor

Esenler Erokspor

Karacabey Belediyespor

Kırşehir Futbol SK

Nazilli Belediyespor

Serik Belediyespor

Weecains Kırklarelispor

Yeni Mersin İdmanyurdu

Zonguldak Kömürspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup:

68 Aksaray Belediyespor

Amed Sportif Faaliyetler

Anagold 24 Erzincanspor

Arnavutköy Belediyespor

Belediye Derincespor

Denizlispor

Düzcespor

Etimesgut Belediyespor

Fethiyespor

GMG Kastamonuspor

Iğdır FK

Isparta 32 Spor

İnegölspor



İskenderunspor



Karaman FK



Menemen FK



Sarıyerspor



Somaspor



Uşakspor



TFF 3. Lig 1. Grup:

52 Orduspor FK



Aliağa Futbol



Artvin Hopespor



Ayvalıkgücü Belediyespor



Edirnespor



Gümüşhane Sportif Faaliyetler



İnegöl Kafkas Gençlikspor



Karabük İdmanyurdu



Kepez Belediyespor



Kırıkkale Büyük Anadoluspor



Küçükçekmece Sinopspor



Malatya Arguvan



Mardin 1969



Talasgücü Belediyespor



Tarsus İdman Yurdu



TFF 3. Lig 2. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor



Amasyaspor FK



Anadolu Üniversitesispor



Batman Petrolspor



Bulvarspor



Efeler 09 Spor



Elazığspor



Ergene Velimeşespor



Eynesil Belediyespor



Hacettepe 1945



Karşıyaka



Pazarspor



Sapanca Gençlikspor



Silifke Belediyespor



Turgutluspor



TFF 3. Lig 3. Grup:

1922 Konyaspor



Ağrı 1970 Spor



Akhisarspor



Bayburt Özel İdare



Belediye Kütahyaspor



Büyükçekmece Tepecikspor



Darıca Gençlerbirliği



Erbaaspor



Fatsa Belediyespor



Kahramanmaraş İstiklalspor



Karbel Karaköprü Belediyespor



Kuşadasıspor



Osmaniyespor FK



Silivrispor



Sivas Belediyespor



Viven Bornova FK



TFF 3. Lig 4. Grup: