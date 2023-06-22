TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar belirlendi
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar, çekilen kurayla belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleşen TFF Genel Kurulu Toplantısı'nın ardından kura çekimi yapıldı.
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar, çekilen kurayla belirlendi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.
TFF. 2. Lig'de sezon 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de ise 9-10 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak normal sezon, 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
Kura çekimlerinin ardından takımların yer aldığı gruplar şu şekilde:
TFF 2. Lig Beyaz Grup:
- 1461 Trabzon FK
- Adıyaman FK
- Afjet Afyonspor
- Altınordu
- Ankara Demirspor
- Ankaraspor
- Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler
- Bitexen Vanspor
- Bucaspor 1928
- Bursaspor
- Diyarbekirspor
- Esenler Erokspor
- Karacabey Belediyespor
- Kırşehir Futbol SK
- Nazilli Belediyespor
- Serik Belediyespor
- Weecains Kırklarelispor
- Yeni Mersin İdmanyurdu
- Zonguldak Kömürspor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup:
- 68 Aksaray Belediyespor
- Amed Sportif Faaliyetler
- Anagold 24 Erzincanspor
- Arnavutköy Belediyespor
- Belediye Derincespor
- Denizlispor
- Düzcespor
- Etimesgut Belediyespor
- Fethiyespor
- GMG Kastamonuspor
- Iğdır FK
- Isparta 32 Spor
- İnegölspor
- İskenderunspor
- Karaman FK
- Menemen FK
- Sarıyerspor
- Somaspor
- Uşakspor
TFF 3. Lig 1. Grup:
- 52 Orduspor FK
- Aliağa Futbol
- Artvin Hopespor
- Ayvalıkgücü Belediyespor
- Edirnespor
- Gümüşhane Sportif Faaliyetler
- İnegöl Kafkas Gençlikspor
- Karabük İdmanyurdu
- Kepez Belediyespor
- Kırıkkale Büyük Anadoluspor
- Küçükçekmece Sinopspor
- Malatya Arguvan
- Mardin 1969
- Talasgücü Belediyespor
- Tarsus İdman Yurdu
TFF 3. Lig 2. Grup:
- 1954 Kelkit Belediyespor
- Amasyaspor FK
- Anadolu Üniversitesispor
- Batman Petrolspor
- Bulvarspor
- Efeler 09 Spor
- Elazığspor
- Ergene Velimeşespor
- Eynesil Belediyespor
- Hacettepe 1945
- Karşıyaka
- Pazarspor
- Sapanca Gençlikspor
- Silifke Belediyespor
- Turgutluspor
TFF 3. Lig 3. Grup:
- 1922 Konyaspor
- Ağrı 1970 Spor
- Akhisarspor
- Bayburt Özel İdare
- Belediye Kütahyaspor
- Büyükçekmece Tepecikspor
- Darıca Gençlerbirliği
- Erbaaspor
- Fatsa Belediyespor
- Kahramanmaraş İstiklalspor
- Karbel Karaköprü Belediyespor
- Kuşadasıspor
- Osmaniyespor FK
- Silivrispor
- Sivas Belediyespor
- Viven Bornova FK
TFF 3. Lig 4. Grup:
- 23 Elazığ FK
- Adana 1954 FK
- Alanya Kestelspor
- Balıkesirspor
- Bergama Belediyespor
- Bursa Yıldırımspor
- Çatalcaspor
- Güneş Holding Çankaya FK
- Kahramanmaraşspor
- Muş 1984 Muşspor
- Nevşehir Belediyespor
- Orduspor 1967
- Sebat Gençlikspor
- Siirt İl Özel İdaresispor
- Sultanbeyli Belediyespor
- Tokat Belediye Plevnespor
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