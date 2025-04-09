Tarihi maç sonrası 'mucize' vurgusu: 'Utanç verici ama...'
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Arsenal son şampiyon Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. İspanyol basını, eflatun-beyazlı ekibin rövanşta yeni bir mucizeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunun çeyrek finali dün oynanan iki maçla başladı.
Arsenal - Real Madrid ve Bayern Münih-Inter maçlarının ardından Arsenal ile Inter avantajlı skorla sahadan ayrıldı.
Declan Rice'ın serbest vuruştan kaydettiği iki golle damga vurduğu maçı Arsenal 3-0 kazandı ve büyük bir avantajı rövanş öncesinde yakaladı.
İspanyol basını karşılaşmanın ardından Real Madrid'in rövanşta yeni bir mucizeye imza atması gerektiğine dikkat çekti.
'UTANÇ VERİCİ AMA...'
Marca bugünkü sayısının kapağında, "Utanç verici ama Madrid için hiçbir şey imkansız değil" ifadeleri kullanıldı.
Mundo Deportivo ise maça ilişkin "Real Madrid'in Londra'daki hezimeti" başlığına yer verdi.
Bir diğer İspanyol spor gazetesi AS, "Başka bir mucizeye zorlandı" ve "Real Madrid çöktü" ifadelerini kullandı.
Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımına yönelik eleştirilerde bulunurken rövanş için, "Evet, zor bir yenilgiydi ve bunu beklemiyoduk. Takım ilk yarıda oldukça iyiydi ancak daha sonra gelen iki gol takımın zihinsel ve fiziksel olarak düşmesine neden oldu ve maçı bitirmeyi zorlaştırdı. Çok yüksek seviyede oynayan güçlü bir takımla karşılaştık" dedi.
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