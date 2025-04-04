Soruşturma açılmıştı: UEFA'dan Real Madrid'in yıldızlarına flaş ceza!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid futbolcularına verilen cezalar açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşmış ve penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükselen ekip Real Madrid olmuştu.
Atletico Madrid, Real Madrid oyuncularının tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle UEFA'ya video kayıtları göndermişti. UEFA Etik ve Disiplin Müfettişliği tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Real Madrid oyuncuları Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe ve Dani Ceballos cezaya çarptırıldı.
Açıklanan cezalar şu şekilde:
Antonio Rüdiger: 40.000 Euro para cezası ve 1 UEFA kulüp müsabakasından men (Söz konusu men cezası hemen uygulanmayacak, 1 yıl içinde uygulanacak)
Kylian Mbappe: 30.000 Euro para cezası ve 1 UEFA kulüp müsabakasından men (Söz konusu men cezası hemen uygulanmayacak, 1 yıl içinde uygulanacak)
Dani Ceballos: 20.000 Euro para cezası
GELECEK MAÇTA OYNAYABİLECEKLER
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid İngiltere'de karşı karşıya gelecek. 8 Nisan'da oynanacak mücadelede Rüdiger, Mbappe ve Ceballos forma giyebilecek.
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