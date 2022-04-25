Tarihi seri bitti! Porto için kötü akşam...
Porto, Braga'ya 1-0 yenilerek Portekiz Ligi'ndeki 58 maçlık yenilmezlik serisine veda etti.
Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Braga ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Braga 1-0'lık skorla kazandı.
Braga'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Ricardo Horta kaydetti.
Portekiz Ligi'nde son olarak 30 Ekim 2020 tarihinde Paços Ferreira deplasmanında 1-0 kaybeden ve o maçtan bu yana çıktığı 58 lig maçında yenilmeyen Porto'nun rekor serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Porto bu sonuçla birlikte 82 puanda kaldı.
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Braga ise puanını 59'a yükseltti.
Porto gelecek hafta Vizela'yı konuk edecek. Takipçisi Sporting Lizbon'un berabere kalması veya yenilmesi durumunda Porto, Vizela'yı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.
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