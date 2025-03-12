Tartışma yaşadıkları ileri sürülmüştü: Okan Buruk'tan Dries Mertens iddialarına yanıt!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile tartışma yaşadıkları yönündeki iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Dries Mertens iddiası için açıklama geldi.
Okan Buruk, HT Spor'a yaptığı açıklamada; "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens" dedi.
NE OLMUŞTU?
Okan Buruk son maçlarda Mertens'i oyuna almamıştı. Bunun üzerine Dries Mertens ile Okan Buruk arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.
Son olarak yorumcu Tugay Kerimoğlu ikisinin arasında bir tartışma olduğunu iddia etti.
Tugay Kerimoğlu yorumunda; "Mertens ile Okan Buruk arasındaki söyleşide ufak bir tartışma var o kadar. Çok da büyük bir problem de değil aslında" demişti.
Etiketler: #okan buruk #Dries Mertens #galatasaray
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