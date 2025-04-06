Tartışma yaşamışlardı: Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho açıklaması!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 21:33

Güncelleme: 06.04.2025 - 21:33

Fenerbahçe'nin yıldız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin, sahalarında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Maximin, "Takım adına çok mutluyum, çok zor bir maçtı. 1-0'dan 4-1 kazandık, bu harika. Taraftarlarımız bunu hak ediyor. Trabzonspor gibi zorlu maçları kazanmalıyız. İki takım arasındaki geçmişten de bilgi sahibiyim. Deplasmandaki maçta da ne kadar zorlu maçlar olduğunu gördüm" dedi.

SAINT-MAXIMIN'DEN MOURINHO YANITI

"Jose Mourinho ile buzlar nasıl eridi?" sorusuna cevap veren 28 yaşındaki oyuncu, "Bu konu hakkında söylenecek çok şey var ama benim, Jose Mourinho ile problemim yok. iyi bir ilişkimiz var. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada bir şeyler görüyorsunuz ama sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru değil. Ben elimden geleni yapıyorum. Teknik direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordu. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.