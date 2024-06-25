Tartışmalara dahil oldu: Devlet Bahçeli'den Arda Güler çıkışı!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:22

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, A Milli Takım'la ilgili Arda Güler tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli açıklamalarınde şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımımız ilk müsabakasında Gürcistan'ı yenmiş ikincisinde Portekiz'e yenilmiştir. Yarın akşam da Çekya karşısında evlatlarımız ter dökecek. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, yenseler de yenilseler de, gruptan çıksalar da çıkmasalar da hepsinin gözlerinden hasretle öpüyorum. Evlatlarımızı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektedir. Sosyal medyadaki dedikoduları, Arda Güler evladımızla ilgili tartışmaları takip ettim. Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Ümit ediyorum ki aslanlarımız Çekya maçından galibiyetle ayrılacaklardır."