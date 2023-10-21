Tayfur Bingol: 'Kırmızı karttan emin değiliz'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 21:41

Güncelleme: 21.10.2023 - 21:41

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Tayfur, "Derbide mağlubiyet için üzgünüz. Her şeyimizi verdik. Şanssız pozisyonlar olmasaydı, bugün galibiyetle ayrılabilirdik" dedi.

Tayfur, "Kırılma anı 10 kişi kaldığımız pozisyon olabilir. Kırmızı kart var mı emin değiliz, onu şimdi gidip içeride izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.