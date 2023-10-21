Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş: İşte derbinin kaderini belirleyecek 10 yıldız!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:23

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:23

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Derbinin kaderini değiştirebilecek 10 futbolcu şu şekilde:

Wilfried Zaha: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve Manchester United maçında galibiyetin mimarı olan Wilfried Zaha maçın kaderini değiştirebilecek oyunculardan.

Mauro Icardi: Galatasaray taraftarlarının sevgilisi olan ve takımın en önemli gol silahı Mauro Icardi maçın kaderini değiştirebilecek en önemli adaylardan birisi.

Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray'da sezona bomba gibi giren ve geçen sezonki Mauro Icardi ile olan bağlantısından bir şey kaybetmeyen Kerem Aktürkoğlu derbiye damga vurabilecek bir başka yıldızlardan birisi.

MİLLİ YILDIZ FORMDA

Tete: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı bir diğer isimlerden birisi olan Tete hızlı oyunuyla beraber maçın kaderini değiştirebilir.

Lucas Torreira: Galatasaray'da orta sahanın bel kemiği olan Lucas Torreira'nın göstereceği performans maçın kaderini değiştirebilir.

Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında göstereceği performansla maçın kaderini değiştirebilir.

Cenk Tosun: Beşiktaş'ta, milli arada gösterdiği performansla derbiye formda gelen Cenk Tosun göstereceği performansla maçın kaderini değiştirebilir.

RASHICA ALİ SAMİ YEN'E DÖNÜYOR

Gedson Fernandes: Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve derbide forma giymesi beklenen Gedson Fernandes orta sahada getireceği dinamizmle beraber maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu.

Milot Rashica: Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve sezon başında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica maçın kaderini değiştirebilecek yıldızlardan bir tanesi.

Mert Günok: Beşiktaş'ta bir diğer sakatlıktan dönen isim olan Mert Günok kalesinde yapacağı kurtarışlarla beraber maçın kaderini belirleyebilecek isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.