Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş: İşte derbinin kaderini belirleyecek 10 yıldız!
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi 10 yıldızın performansı dikkat çekti.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Derbinin kaderini değiştirebilecek 10 futbolcu şu şekilde:
Wilfried Zaha: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve Manchester United maçında galibiyetin mimarı olan Wilfried Zaha maçın kaderini değiştirebilecek oyunculardan.
Mauro Icardi: Galatasaray taraftarlarının sevgilisi olan ve takımın en önemli gol silahı Mauro Icardi maçın kaderini değiştirebilecek en önemli adaylardan birisi.
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray'da sezona bomba gibi giren ve geçen sezonki Mauro Icardi ile olan bağlantısından bir şey kaybetmeyen Kerem Aktürkoğlu derbiye damga vurabilecek bir başka yıldızlardan birisi.
MİLLİ YILDIZ FORMDA
Tete: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı bir diğer isimlerden birisi olan Tete hızlı oyunuyla beraber maçın kaderini değiştirebilir.
Lucas Torreira: Galatasaray'da orta sahanın bel kemiği olan Lucas Torreira'nın göstereceği performans maçın kaderini değiştirebilir.
Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında göstereceği performansla maçın kaderini değiştirebilir.
Cenk Tosun: Beşiktaş'ta, milli arada gösterdiği performansla derbiye formda gelen Cenk Tosun göstereceği performansla maçın kaderini değiştirebilir.
RASHICA ALİ SAMİ YEN'E DÖNÜYOR
Gedson Fernandes: Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve derbide forma giymesi beklenen Gedson Fernandes orta sahada getireceği dinamizmle beraber maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu.
Milot Rashica: Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve sezon başında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica maçın kaderini değiştirebilecek yıldızlardan bir tanesi.
Mert Günok: Beşiktaş'ta bir diğer sakatlıktan dönen isim olan Mert Günok kalesinde yapacağı kurtarışlarla beraber maçın kaderini belirleyebilecek isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.
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