Tayfur Bingöl transferine FIFA engeli!
Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl'ün, Konyaspor'a transferinde FIFA engelinin çıktığı iddia edildi.
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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak gösterdiği performansla taraftarları tarafından eleştirilen Tayfur Bingöl'e, Konyaspor talip olmuştu.
FIFA ENGELİ ÇIKTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta kaldı.
Konyaspor'un kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl için FIFA Talimatları gereği tüm görüşmeler sona erdi.
FIFA Talimatlarına yer alan Madde 11 / 4 - Transfer ve Tescil maddesine göre, bir futbolcunun bir sezonda yalnızca iki takıma tescil edilebilmesinden dolayı transfer iptal oldu.
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maçta süre bulan Tayfur Bingöl bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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