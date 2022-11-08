Tayfur Bingöl'ün paylaşımına Nihat Kahveci'den cevap: İki ayda efsane olan oyuncu...

08 Kasım 2022 Salı, 10:07

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor. Zorlu mücadeleden sarı-kırmızılı ekip 2-1 galip ayrılırken siyah-beyazlılarda Tayfur Bingöl'ün maçın son anlarında top toplayıcı çocukla yaşadığı diyalog karşılaşmaya damga vurmuştu.

Duraklama dakikalarında top toplayıcı çocuğu ittirmesiyle gündeme oturan Bingöl, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendini savunmuş ve "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

NİHAT KAHVECİ'DEN ELEŞTİRİ

Olay sonrası Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur'u sert bir dille eleştirdi ve "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.

Tayfur Bingöl ise sosyal medya hesabından "5 saniyenin önemi Kahveci" ifadeleri ile karşılık vermişti.

CEVAP GECİKMEDİ...

TRT Spor'da yorumculuk yapan Nihat Kahveci, canlı yayında Tayfur Bingöl'e cevap verdi. Kahveci canlı yayında Bingöl'ün sözlerine, "Taçtaki 5 saniyenin öneminden bahsediyorlar bana. Ben bilmiyorum. İki ayda efsane olan oyuncu bana fincan yolluyor ya. Gözünü seveyim ya" diyerek tepki gösterdi.