Taylan Antalyalı Samsunspor'da

Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 19:43
Taylan Antalyalı Samsunspor'da
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiraladığını açıkladı.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

"Galatasaray SK ile orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşılmıştır."


galatasaray samsunspor transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Taylan Antalyalı

En Çok Okunan Haberler