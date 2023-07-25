Taylan Antalyalı Samsunspor'da
Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiraladığını açıkladı.
İşte Samsunspor'un açıklaması:
"Galatasaray SK ile orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşılmıştır."
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