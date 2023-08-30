Taylan Antalyalı'dan kötü haber
Samsunspor, Kayserispor maçında sakatlanan Taylan Antalyalı'nın MR'ları sonucunda deneyimli futbolcuda ayak bileği dış bölgesi bağında yırtık, yumuşak doku travması ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Samsunspor, Kayserispor maçında sakatlanan Taylan Antalyalı'nın son durumunu açıkladı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Sporcumuz Taylan Antalyalı'nın çekilen MR ve yapılan detaylı tetkikleri neticesinde ayak bileği dış bölgesi bağında yırtık, yumuşak doku travması ve kemik ödemi tespit edilmiştir.
Sporcumuzun en kısa sürede sahaya dönmesi için tedavisine başlanmıştır."
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