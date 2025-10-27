Daniil Medvedev Kazakistan’da tenisseverlerle buluştu

Kazakistan Almatı’daki MEGA Alma-Ata alışveriş merkezinde yer alan Lacoste mağazası, tenis yıldızı Daniil Medvedev’i ağırladı.

Gerçekleştirilen özel buluşma etkinliğinde sevenleri Medvedev ile tanışma, imza alma ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu. Etkinlik; tenis tutkunları ve ziyaretçilerin katılımıyla enerjik ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Bu özel buluşma, Medvedev’in Almaty Open Turnuvası için Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında düzenlendi.

2021 Amerika Açık şampiyonu ve 20’den fazla ATP kupasının sahibi olan Daniil Medvedev, uzun süredir dünyanın en başarılı tenisçileri arasında yer alıyor.

Medvedev soğukkanlı tarzı, stratejik zekâsı ve dengeli oyun anlayışıyla modern tenis çağının simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tecrübeli sporcu Medvedev ayrıca 1933 yılında efsanevi tenisçi Rene Lacoste tarafından kurulan Lacoste markasının global elçisi.