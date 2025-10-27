Cumhuriyet Gazetesi Logo
Daniil Medvedev Kazakistan’da tenisseverlerle buluştu

Daniil Medvedev Kazakistan’da tenisseverlerle buluştu

27.10.2025 12:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Daniil Medvedev Kazakistan’da tenisseverlerle buluştu

Rus tenisçi Daniil Medvedev, Kazakistan'ın Almatı kentindeki bir alışveriş merkezinde tenisseverler ile bir araya geldi.

Kazakistan Almatı’daki MEGA Alma-Ata alışveriş merkezinde yer alan Lacoste mağazası, tenis yıldızı Daniil Medvedev’i ağırladı.

Gerçekleştirilen özel buluşma etkinliğinde sevenleri Medvedev ile tanışma, imza alma ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu. Etkinlik; tenis tutkunları ve ziyaretçilerin katılımıyla enerjik ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Bu özel buluşma, Medvedev’in Almaty Open Turnuvası için Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında düzenlendi.

Image

2021 Amerika Açık şampiyonu ve 20’den fazla ATP kupasının sahibi olan Daniil Medvedev, uzun süredir dünyanın en başarılı tenisçileri arasında yer alıyor.

Medvedev soğukkanlı tarzı, stratejik zekâsı ve dengeli oyun anlayışıyla modern tenis çağının simgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tecrübeli sporcu Medvedev ayrıca 1933 yılında efsanevi tenisçi Rene Lacoste tarafından kurulan Lacoste markasının global elçisi.

İlgili Konular: #tenis #Kazakistan #daniil medvedev

İlgili Haberler

Fransız tenisçi Gael Monfils'ten emeklilik kararı!
Fransız tenisçi Gael Monfils'ten emeklilik kararı! 39 yaşındaki Fransız raket Gael Monfils, gelecek tenis sezonun ardından emekliye ayrılacağını açıkladı.
Tenis şöleni Samsun’da!
Tenis şöleni Samsun’da! Samsun’da tenis heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sonunda kazanan yine dostluk oluyor.
Teniste 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası' heyecanı
Teniste 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası' heyecanı Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası' Gaziantep’te başladı.