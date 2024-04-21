Tazminat ödeme kararı çıkmıştı: Kayserispor'dan Onur Bulut ve Çağdaş Atan açıklaması!

Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da başkan Ali Çamlı maçın ardından görüşlerini aktardı. Çamlı, "Çağdaş hocanın bize 3 milyon 983 bin TL ödemesine hükmettiler. Kulübümüzü haklı buldular. Ama biz o tutarı yeterli bulmadık" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:30
Tazminat ödeme kararı çıkmıştı: Kayserispor'dan Onur Bulut ve Çağdaş Atan açıklaması!
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Onur Bulut ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınan dosya hakkındaki son durumu sorması üzerine Çamlı, sonuçlanmamış bir konu ile ilgili konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Ali Çamlı

ÇAĞDAŞ ATAN AÇIKLAMASI

Teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili dosyanın açıklandığını anımsatan Çamlı, "Çağdaş hocanın bize 3 milyon 983 bin TL ödemesine hükmettiler. Kulübümüzü haklı buldular. Ama biz o tutarı yeterli bulmadık. Onun daha fazla bir miktar ödemesi gerektiği konusunda ısrarcıyız. Bunu da Tahkim Kurulu'na taşıyacağız. Kayserispor'un 1 TL'sinin ne ziyan edilmesine ne de bir başkası tarafından gasp edilmesine asla razı olmayacağız. Onur Bulut davasında da böyle, Çağdaş Atan davasında da böyle. Biz nasıl herkesin parasını son kuruşuna kadar ödediysek herkes de bizim hakkımız olan borcunu çatır çatır ödeyecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tahkim Kurulu en doğru kararı verecektir. Buna inancımız sonsuz" diye konuştu.


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