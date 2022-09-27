TBF, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yolları ayırdı!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun görevden ayrıldığını duyurdu.
TBF, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Yıldızoğlu, 2018 yılında takımın başına getirilmişti.
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