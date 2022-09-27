TBF, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yolları ayırdı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun görevden ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 12:45
TBF, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yolları ayırdı!
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TBF, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Yıldızoğlu, 2018 yılında takımın başına getirilmişti.


TBF türkiye basketbol federasyonu Ceyhun Yıldızoğlu

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