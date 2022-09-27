TBF, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yolları ayırdı!

27 Eylül 2022 Salı, 12:45

TBF, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Yıldızoğlu, 2018 yılında takımın başına getirilmişti.