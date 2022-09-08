TBF, Gürcistan'ı mağlup eden Karadağ'a baklava ikram etti!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) heyeti, Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında Gürcistan'ı mağlup eden Karadağ takımına baklava ikram etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı mağlup edip son 16'ya kalan Karadağ'a baklava hediye etti.
Millilerimizin Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında kural hatası ile mağlup olduğu ve karşılaşma sonunda kafilemize saldıran Gürcistan, Karadağ'a yenilerek A Grubu'nu son sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından ise Türk kafilesi, Karadağ takımına bir tepsi baklava hediyesi verdi.
Gürcistan heyeti ise sosyal medya paylaşımında TBF'ye teşekkür mesajı vererek 'Berlin'de görüşürüz' sözlerini kullandı.
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