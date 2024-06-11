Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi mazbatalarını aldı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 20:48

Güncelleme: 11.06.2024 - 20:48

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 16 bin 464 oy alarak üst üste üçüncü kez başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Başkan Ali Koç, Kongre Başkanlık Divanına seçilen Vefa Küçük ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi.

"HİÇBİR İTİRAZ DİLEKÇESİ GELMEDİ"

Törenin açılış konuşmasını yapan ve Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük, "8-9 Haziran'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulda seçim sonuçları tecelli etti. 10 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar da seçime katılan adayların itiraz hakları vardı, bize ve kulübe ulaşan hiçbir itiraz dilekçesi olmadığı için saat 17.00 itibarıyla pazartesi günü seçim sonuçları kesinleşti. Bu kesinleşmeden sonra bizim Divan Heyeti olarak, kazanan başta Ali Koç Başkan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kurul Üyelerinin tüzüğümüze göre mazbatalarının verilmesi gerekiyordu. Biz bugün burada bu görevi ifa etmek için bulunuyoruz. Öncelikle, Başkanımız Ali Koç'u tekrar kazanmasından dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Kulübümüze yaptıkları hizmetlerin devamını diliyorum. Kendisiyle birlikte bu masada yönetimi paylaştığı bütün arkadaşları teker teker tebrik ediyorum, aynı başarıyı Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız için de diliyorum. Kurullarda görev alan arkadaşların da benim tespitlerime göre çoğu zaten altı seneden bu yana yine Ali Koç ile görev yapan kurul üyeleriydi ki yeni katılanlar da oldu. O üyelerimize kurullarında kulübümüze ve yönetimimize destek olan her türlü icraatlarında, faaliyetlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Vefa Küçül, "Biz güzel bir seçim süreci yaşadık, hava şartları her ne kadar açık ve güzel olsa da herkes gibi hepimizi havanın çok sıcak olması etkiledi ama ona rağmen kongreye büyük bir heyecan ve büyük bir katılım vardı. Sonunda da gayet demokratik ve şeffaf bir şekilde sayımlar yapıldı, sandıklarda da hiçbir itilaf olmadı. Sandık kurullarında da görev yapan her iki başkan adayının önerdiği isimler zaten oylama sonucu bu görevi ifa etmeyi hak etmişlerdi. Onların da kurullarının tutanakları önümüze gelerek hızlı bir şekilde birleşik tutanakla belirledik ve seçim sonuçlarını kürsüdeyken kongre devam ederken açıkladık. Ondan sonra pazartesi gününü bekledik ki itiraz varsa ona göre tutanak tutalım. İtiraz yoksa da ona göre tutanakta bunları belirtelim dedik ve tutanağımızı bitirdik. Yönetim Kurulumuza bu tutanakları teslim edeceğiz. Ana amacımız burada kazanan başkana ve yönetim kurulu üyelerine takdim etmekti. Mazbatalarımız hazır, şimdi mazbataları verme törenine geçeceğiz. Tekrar Başkanımızı ve Yöneticilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ESAS ŞİMDİ İŞLERİMİZ BAŞLIYOR"

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Ali Koç ise, "Vefa Bey size ve heyetinize teşekkür ederiz. İki günde harcamış olduğunu mesai, göstermiş olduğunuz liderlik ve dirayet için hem de seçim sonrası bütün hesabı, kitabı yapıp tam resmiyete kavuşturmanızdan dolayı ve buraya ziyaretiniz için çok çok teşekkür ederim. Fenerbahçe camiası için güzel bir seçim süreci daha sonuçlandı. Beni ve arkadaşlarımı en çok sevindiren konu 47'de 47 yaptık. Hiçbir sandıkta fire vermemişiz, hatta hiçbir sandıkta kafa kafaya bile gelmemişiz. Bu bizim için çok büyük önem arz eden data. Ancak başkan olarak üzüldüğüm konu, katılımın düşük olması. Buradaki ana faktörün de bir gün önce sanki seçim bitti algısının yayılması. Ben bile kadim dostlarımdan, şehir dışından 'Artık bu seçim bitti, gelmesek olur mu?' diye mesajlar aldım. Dolayısıyla katılımın biraz daha düşük olmasını ona bağlıyorum" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşmasını şöyle noktaladı:

''Sonuç itibarıyla renkli, heyecanlı, yeri geldiğinde gergin yeri geldiğinde coşkulu bir seçim sonucu daha sonuçlandı. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Esas şimdi işlerimiz başlıyor. İnşallah ben üçüncü dönemimde, bazı arkadaşlar üç, bazı arkadaşlar iki, bazı arkadaşlar da ilk döneminde Fenerbahçemize layıkıyla hizmet eder. Ve seçim sathı mahallinde ifade ettiğimiz hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştiririz. İnşallah hep beraber önümüzdeki sezon bu tarihlerde seçim galibiyetini değil, şampiyonlukları kutladığımız dönem olur. Size çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kulüpler arasında açık ara en yüksek katılım Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oluyor. Böyle büyük bir katılımı organize etmek, süreci hazırlamak, kulübümüzü, stadımızı hazırlamak, gerekli taşeronlardan hizmet almak yani en ince detayına kadar, Erol Bey'e ve Genel Sekreterimiz Burak Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Mükemmele yakın bir performansla onlar da yapacaklarını yaptılar, sağ olsunlar var olsunlar. İlgilenilmesi gereken o kadar çok ince detay var ki… Sizler de çok iyi iş çıkarttınız. Camiamız için her anlamda hayırlı uğurlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.''

Konuşmaların ardından Kongre Başkanlık Divanına seçilen Vefa Küçük, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerine tek tek mazbatalarını verdi.

Mazbata töreninin sonunda Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu için hazırlanan pasta kesildi.