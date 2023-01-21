Beşiktaş Emlakjet kötü seriyi sonlandırdı
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı AYOS Konyaspor'u 77-60 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda AYOS Konyaspor ile karşılaştı.
3 MAÇLIK KÖTÜ SERİYE SON VERDİ
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 77-60 kazanan Beşiktaş, 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyetle tanışmış oldu.
Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Jordan Usher 19 sayı 5 ribaunt, Parker Jackson-Cartwright ise 15 sayı 6 ribaunt 6 asist ile yıldızlaşan isimler oldu.
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