Beşiktaş Emlakjet kötü seriyi sonlandırdı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 15:39

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 15:39

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda AYOS Konyaspor ile karşılaştı.

3 MAÇLIK KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 77-60 kazanan Beşiktaş, 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyetle tanışmış oldu.

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Jordan Usher 19 sayı 5 ribaunt, Parker Jackson-Cartwright ise 15 sayı 6 ribaunt 6 asist ile yıldızlaşan isimler oldu.