TBF'den ligden çekilme talebine onay!
TBF, Adana Sertaş Spor Kulübünün ligden çekilme talebini kabul etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Basketbol 2. Ligi ekibi Adana Sertaş Spor Kulübünün ligden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamada, Adana Sertaş Spor Kulübünün 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini federasyona resmi olarak bildirdiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, Adana Sertaş Spor Kulübünün yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."
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