TBF'den seyirci kararı: Müsabakalar, yüzde 100 kapasite ile oynanacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.
TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sezon öncesi aldığı karar doğrultusunda, müsabakalar yüzde 50 seyirci kapasitesi ile oynanıyordu.
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