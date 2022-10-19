Tecavüzle suçlanan İngiliz futbolcu Mason Greenwood hakkındaki karar belli oldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın genç futbolcusu Mason Greenwood, tecavüz teşebbüsü ile suçlandığı davada kefaletle serbest bırakıldı.
Kefalet şartlarını ihlal ettiği için pazartesi günü gözaltına alınan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, serbest bırakıldı.
Manchester kentindeki Minshull Street Crown Mahkemesi, Greenwood'un katılmadığı özel duruşmada, tecavüze teşebbüs, saldırı ve tehdit edici eylemlerle suçlanan 21 yaşındaki futbolcunun kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
GREENWOOD SERBEST BIRAKILDI
İngiliz basınında, şikayetçi ve tanıklarla temasa geçmeme, Bowdon'daki bir adreste ikamet etme şartıyla Greenwood'un serbest bırakıldığı kaydedildi.
Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest bırakılan 21 yaşındaki futbolcu, hakkında devam eden mahkeme süreci nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmıyor.
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