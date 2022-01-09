Tecrübeli futbolcu Ousmane Coulibaly maç sırasında kalp krizi geçirdi

Katar ligi ekiplerinden Al Wakrah takımının oyuncusu Ousmane Coulibaly'ye sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Coulibaly'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 12:53
Tecrübeli futbolcu Ousmane Coulibaly maç sırasında kalp krizi geçirdi
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Katar liginde Al Wakrah takımının Al Rayyan'la karşı karşıya geldiği müsabaka sırasında Al Wakrah oyuncusu Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi.

32 yaşındaki Malili defans oyuncusu, kale önünde yere yığıldı. Müsabaka durdu, sağlık görevlileri Coulibaly'ye müdahale etti.

Kalp krizi geçiren Malili oyuncuya çimlerin üzerinde kalp masajı yapıldı. O sırada Coulibaly'nin takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


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