Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tedesco'dan İrfan Can ve Asensio kararı!

Tedesco'dan İrfan Can ve Asensio kararı!

11.10.2025 12:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tedesco'dan İrfan Can ve Asensio kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun, İrfan Can Kahveci'ye orta sahada şans tanıyacağı ve Marco Asensio'yu da 10 numaraya çekeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, milli aranın ardından oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde bir takım değişiklikler yapacak.

Geldiği günden bu yana oyuncuları tanımaya çalışan ve bazı isimleri farklı mevkilerde görevlendiren İtalyan çalıştırıcı, son haftalarda merkez orta saha olarak oynattığı İspanyol yıldız Marco Asensio'yu 10 numaraya çekme kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; 40 yaşındaki teknik adam; 8 numara bölgesinde ise İrfan Can Kahveci'ye şans tanıyacak. Başakşehir'de oynadığı yıllarda merkez orta saha olarak görev yapan İrfan, Karagümrük karşısında Edson Alvarez'in yanında olacak.

Tedesco'nun sağ kanatta da Nene'yi ilk 11'e monte edeceği öğrenildi.

Sebastian Szymanski ile son haftalarda 10 numarada görev yapan ancak beklentileri karşılayamayan Anderson Talisca ise yedeğe çekilecek.

İlgili Konular: #irfan can kahveci #Marco Asensio #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Ataşehir'de karanlık gece! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında geri dönemedi!
Ataşehir'de karanlık gece! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında geri dönemedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk istediği isimlerden biri olan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcunun bonservisini alıp almama konusunda son kararı verdiği iddia edildi.
Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti!
Tedesco raporunu sundu: Fenerbahçe'de ilk veda netleşti! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, ocak ayında yapılacak transferler için yönetime raporunu verdiği ve takımdan ayrılacak ilk ismin Rodrigo Becao olduğu iddia edildi.