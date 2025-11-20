Tedesco'dan Rizespor maçı öncesi flaş karar: 11'de yok!

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Tedesco orta sahada değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcının İsmail Yüksek'in yanında bu kez Edson Alvarez'e şans vermeyeceği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Tedesco Meksika Milli Takımı'ndan yorgun dönen Edson Alvarez'i Çaykur Rizespor maçında dinlendirecek. Kayserispor maçında performansıyla alkış toplayan Fred'in Rize deplasmanında ilk 11'de başlayacağı ifade edildi.

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta süre aldı. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. Fred'in Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.