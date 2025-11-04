Tedesco, F.Bahçe’yi kaostan çıkarıp herkesin güvenini kazandı, zirveye ortak oldu: Zor günlerin hocası

FENERBAHÇE, 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı Beşiktaş derbisiyle zirveye bir adım daha yaklaşırken teknik direktör Tedesco’nun takımı aldığı günden bu yana kadar yaptıkları dikkat çekiyor. Eski başkan Ali Koç’un olağanüstü seçimden kısa süre önce göreve getirdiği İtalyan çalıştırıcı, Mourinho sonrası hem takımın hem kulübün içinde bulunduğu kaos ortamında farkını ortaya koydu. İşe oyuncularına kaybolan özgüvenlerini kazandırarak başlayan genç çalıştırıcı, her futbolcusuyla bire bir görüşüp arkadaş gibi yakından ilgilendi. İlk maçlarda istenen sonuçlar zaman zaman gelmese de Tedesco takımını tanımaya başladıkça aklındaki kadroyu sahaya sürmeye başladı.

SARAN’DAN DESTEK - Başkanlığa Sadettin Saran’ın seçilmesiyle F.Bahçe’de teknik direktör değişimi yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Saran, Samandıra’da adeta kamp kurarak Tedesco’ya duyduğu güveni dile getirdi. İtalyan çalıştırıcının, oyuncular tarafından çok sevildiğini gören Saran, Tedesco’ya şans tanımak istedi. Samsunspor maçından sonra soyunma odasında yaşanan gerilimde İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması kararında hem başkan Saran hem de yönetim, Tedesco’nun arkasında durup genç çalıştırıcının otoritesini korudu.