Tedesco maç öncesi açıkladı... Fenerbahçe'nin 2 ismi derbide yok!

20.12.2025 17:06:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan isimler hakkında konuştu. Tedesco, 2 futbolcunun Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını söyledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco soruları yanıtladı.

Tedesco, sakatlıkları nedeniyle iki ismin bugünkü Eyüpspor maçı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini söyledi.

Tedesco açıklamasında, "Öncelikle iki tane futbolcumuz sakatlık yaşamışlardı, Archie ve Edson. Bu maçta ve önümüzdeki maçta (Beşiktaş) olamayacaklar. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Oyuncularımız iyi kaliteye sahip. Oyuncularımdan bu maçta çok yüksek efor göstermelerini istedim çünkü her ne kadar lig sıralamasında aşağıda olsalar kaliteli bir takımla karşılaşacağız. İyi bir takımlar, iyi oyuncuları var. Dolayısıyla rakipler bizimle oynadıklarında rakipler daha fazlasını göstermeye çalışacaklar" dedi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında 23 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek ve derbi, 20.30'da başlayacak.

Sakatlığı bulunan isimlerle ilgili Tedesco ayrıca, "Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Tarih belirtmek zor. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin. Edson'un son maçta bir ağrısı vardı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Son maçlarda almış olduğu bir darbeden kaynaklandı. Kendisi elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bugün olmadığı için başka oyuncuların takıma yardım etme ve oynama şansı oldu" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe, bu hafta içinde Archie Brown'un sakatlığıyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer almıştı.

