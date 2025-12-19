Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... Süper Lig devleri genç yıldız için yarışıyor!

Süper Lig'in devleri ara transfer dönemi için gaza bastı. Birçok futbolcuyla adı anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kez aynı isme, Arthur Avom'a talip olduklarına dair iddia dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

L'Equipe'te yer alan habere göre, şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösteren Lorient'nin 21 yaşındaki orta sahası Avom ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Fransa'dan da talipleri olan futbolcunun geleceğinin ne olacağına dair henüz son kararını vermediği belirtildi.

9 milyon Euro piyasa değeri bulunan Avom, bu sezon Loreint formasıyla 16 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Kamerunlu futbolcunun Fransız ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Haberde Avom'un sözleşmesindeki artı 1 yıllık opsiyonu karşılayacak kadar maça çıktığı ancak Lorient'nin yeni sözleşme için henüz bir hamle yapmadığı da aktarıldı.