19.12.2025 17:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... PSV'den Joey Veerman açıklaması!

PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili konuştu.

Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, PSV'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler bu transferde Premier Lig ekibi Brentford'la yarışıyor.

PSV'nin Utrecht ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Peter Bosz, Veerman'ın ayrılık ihtimali hakkında konuştu.

Ligde şampiyonluğa odaklanmak istediklerini söyleyen Bosz, “Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Yöneticiler ile birlikte konuştuk takımda ayrılık yaşanmasına karşı değiliz ama ayrılığın şart olduğunu da düşünmüyoruz” ifadelerini söyledi.

Veerman bu sezon PSV formasıyla 22 maça çıktı ve 8 gol-7 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #psv eindhoven #Joey Veerman

