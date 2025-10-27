Tedesco takımla sahanın ortasında yaptığı konuşmayı anlattı: 'Maç sonunda bunun konuşmasını yaptım'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 23:03:00
Güncellenme:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 4-0'lık Gaziantep FK galibiyetinin ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. 

İşte Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar; 

"Çok mutluyum sonuçtan dolayı. Bizim için zor bir haftaydı. Stuttgart'a karşı ciddi bir enerji harcadık. Yükseliyoruz, takım olarak. Taraftarlar, teknik ekip ve oyuncular hepsi mutlu. Ben de onlar mutlu olduğu için mutluyum. 

Son 10 gün için mutluyum. Takıma da maç sonunda bunun konuşmasını yaptım. Bununla ilgili konuştum takımla. 

Önce iyi bir şekilde bu maçın ardından toparlanmamız lazım. 1-2 gün izin yapacağız. Çarşamba ve perşembe, cuma ve cumartesi iyi bir antrenman yoğunluğu yaşayacağız. Umarım iyi bir sonuç alacağız."

