Domenico Tedesco'dan galibiyet sonrası oyuncusuna övgü

UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasının 3. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu Stuttgart oldu.

Fenerbahçe mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasından attığı golle 1-0 kazandı.

Maçın ardından Domenico Tedesco mücadeleyi değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süre zarfı içinde antrenmanlarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık. Bu maça üç günümüz vardı, onları nasıl yaralayabileceğimizi çalıştık. Takımın ortaya koyduğu enerji bugün çok iyiydi" dedi.

Tedesco sözlerinin devamında; "Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyor bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için. Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson" ifadelerini kullandı.

Tedesco, Edson'un faule maruz kaldığı pozisyona dair; "Edson'un pozisyonunu net bir şekilde görmedim ama bacağındaki darbenin derecesini görebiliyorsunuz. Ağır çekimde izleyemedim. Bir yargıda bulunmam doğru olmaz" dedi.