Fenerbahçe henüz ritmini bulamadı. Daha eksikleri var, takım formda değil, başkan ve yönetimi yeni, camia çalkantılı, kırılgan. Futbolda yıllardır gelmeyen şampiyonluğun stresi baş aktör. UEFA Avrupa Ligi’ndeki üç maçta 6 puan önemli ve değerli. Başarının gelmesi için birlik olunmalı, saflar sıklaştırılmalı. Şurası bir gerçek ki Mourinho dönemlerinde hazırlık kamplarında yeterli çalışmalar yapılmamış. Eğer yapılmış olsaydı, durum şimdikinden çok daha farklı olurdu.

Tedesco iyi niyetli, işini severek yapan, kenarda bir an olsun oturmayan, gerektiğinde seyircisini ateşleyen yapıya sahip. Belli ki bu takıma yeniden “hayat” vermek istiyor. Tabii ki bu iş kendisinde bitmiyor, futbolcular da mücadeleleriyle hocalarını desteklemeli. Şampiyonluk gelir mi bilemem? Bu bir yarış, güçlü olan kazanır. Fenerbahçe’de yıllardır süregelen mutsuzluk tartışılmaz. Çünkü ezeli rakibi son sezonlarda çıtayı hayli yükseltti. Eski başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerde başarısız bir görüntü çizdi, büyük paralar harcadı, onca teknik adam ve çok sayıda futbolcu transferine rağmen istikrarı bulamadı. Keşke seçimi eylülde değil haziranda yapsaydı. Bugün seçimi kazanan Sadettin Saran’ın eli kolu bağlandı. Şu an için hiçbir şey yapamaz halde. Hoca Koç’un, futbolcular Koç’un. Ocak ayı belki yeniden takım için transferin yapılması adına kıpırdanış olabilir.

Süper Lig’de yarış son yıllarda olduğu gibi yine Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçecek. Galatasaray’ın kadrosunun Fenerbahçe’ye göre daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Cim-Bom, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde. 3 gün sonra oynanacak olan Gaziantep deplasmanı çok önemli. Kırmızı-Siyahlılar, Burak Yılmaz’la iyi ivme yakaladılar. Şahsi fikrim bu maç, Stuttgart karşılaşmasından daha zorlu geçecek. Duran’ın takıma dönmesi sevindirici. En Neysri bu sezon takıma yeterli katkıyı sağlayamadı. Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun maalesef kulübeden dışarı çıkamadı. İrfan Can Kahveci de yetersiz kaldı. Bunları düşündüğümde adından kaliteli isim diye söz edilen Kolombiyalı golcünün etki yapacağına eminim. Nene 22 yaşında. Üzerine düşülürse Fenerbahçe yakın gelecekte büyük kazanç sağlar. Kumaşı iyi. Bir Arda olamaz ama! İsmail soyadı gibi yükseliyor. Fred nerede? Ben göremiyorum, onun için soruyorum. Göreniniz var mı? Brezilyalı işi savsakladı. Umarım İsmail gibi yakın zamanda toparlar. Fenerbahçe’nin zamana ihtiyacı var. Tedesco’nun elinde bir sihirli değnek yok ama şu andaki Fenerbahçe’si, Mourinho’nun Fenerbahçesi’nden çok daha iyi durumda.