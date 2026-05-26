Teklif ortaya çıktı: Galatasaraylı Roland Sallai'ye Premier Lig'den sürpriz talip

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yerine transfer edilen ancak Okan Buruk'un sağ beke çekmesiyle kariyerinin en iyi dönemlerini geçiren Roland Sallai'nin Premier Lig ekiplerinin radarına girdiği iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Fulham, Macar yıldız için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklifi yaptı. Ancak sarı kırmızılılar, 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Sallai'den 15 milyon Euro bonservis bedeli beklediği için teklifi reddetti.

Yönetimin, devre arasında oyuncuyu satmaya yanaşmasa da yaz transfer döneminde gelen tekliflere açık olabileceği belirtildi. Bu düşüncesinin arkasında 10+4 kuralı nedeniyle yabancı sayısında azalmaya gidilmesi gerekliliği olduğu kaydedildi.

Sallai, bu sezon 47 resmi maçta 1 gol, 4 asist üretti.