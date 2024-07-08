Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lazio'dan Immobile açıklaması

Yayınlanma: 08.07.2024 - 22:20

Güncelleme: 08.07.2024 - 22:20

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve Beşiktaş'ın İtalyan oyuncuya yıllık 7 milyon Euro'dan iki senelik sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

LAZIO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Lazio Başkanı Claudio Lotito, transfer gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lotito yaptığı açıklamada, "Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

OYUNCUN PERFORMANSI

Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 kez gol sevinci yaşadı.