Teknik direktör ile tartışmıştı: Fluminense'de Marcelo ile yollar ayrıldı!
Brezilya ekiplerinden Fluminense forması giyen Marcelo, teknik direktör Mano Menezes ile yaşadığı tartışmanın ardından kulüpsüz kaldı.
Brezilya Serie A'da Fluminense ile Gremio karşı karşıya geldiği maçta hocası Mano Menezes ile tartışma yaşayan Marcelo ile yollar ayrıldı.
Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo'nun Fluminense'den ayrılma sebepleri belli oldu.
"YETENEĞİNİZ VARSA SİZE YETER"
36 yaşındaki futbolcunun kulüp çalışanlarına kötü davranması, takım arkadaşları ile anlaşamaması ve özellikle genç oyunculara "Çok çalışmayın, yeteneğiniz varsa size yeter" şeklinde tavsiyelerde bulunmasının yönetimle arasında gerginlik yarattığı öne sürüldü.
Bu gelişmelerin ardından Fluminense yönetimi, Marcelo ile yollarını ayırma kararı aldı.
Etiketler: #Fluminense #marcelo #Brezilya Serie A
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