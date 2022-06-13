Real Madrid'e veda eden Marcelo'dan Türkiye sorusuna yanıt
Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Marcelo kulübe veda etti. Veda sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Brezilyalı oyuncu, Türkiye sorusuna da yanıt verdi.
La Liga ekibi Real Madrid ile kazandığı kupalarla adını tarihe yazdıran Marcelo, eflatun-beyazlılara veda etti. Fluminense altyapısından yetişen ve 2007'de Real Madrid'e transfer olan Marcelo, kulüpte geçirdiği 15 yılda 25 kupa kazandı.
Brezilyalı oyuncu, Madrid ekibiyle 545 maçta forma giyerken 38 gol ve 103 asist kaydetti.
"KENDİMİ SADECE FUTBOLA ADADIM"
Real Madrid'de Marcelo için veda töreni düzenlendi. Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan ismi olan Marcelo törende gözyaşlarını tutamazken, "Kendimi sadece futbol oynamaya adadım. Eşime teşekkür etmek istiyorum çünkü o futbola başladığımdan bu yana hep yanımdaydı. Bugün neysem, hepsi onun sayesinde" dedi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Marcelo'ya veda töreninde, "Büyük kaptanımıza veda ediyoruz. Real Madrid tarihinin en çok şampiyonluk kazanan oyuncusunda bahsediyoruz. Marcelo, tüm hayallerini gerçekleştirdin. Hiç şüphesiz, futbol tarihinin en iyi beklerinden birisin" açıklamasını yaptı.
MARCELO'DAN TÜRKİYE SORUSUNA YANIT
"Dünyanın en büyük kulübünde oynadım. Bu bir veda değil çünkü Real Madrid'den ayrılmayacağımı hissediyorum" diyen Marcelo, futbola devam edeceğini söyledi. "Emekli olmayı düşünmüyorum. En azından şu an için değil. Hala üst seviyede oynayabileceğini düşünüyorum. İleride Real Madrid ile karşılaşmak mı? Problem olmaz. Madrid taraftarıyım ama aynı zamanda büyük profesyonelim" açıklamasını yapan Brezilyalı, "Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım" yanıtını verdi.
İspanyol basını ise yıldız futbolcunun; Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif aldığını yazdı. 34 yaşındaki yıldızın bu teklifler arasından en çok ilgisini çekenin ise Türkiye'den gelen olduğu ifade edildi. Brezilyalı oyuncu için Fransa'nın Marsilya takımının da ilgisi devam ediyor.
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